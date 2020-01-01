Токеноміка USD1 (USD1) Дізнайтеся ключову інформацію про USD1 (USD1), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація USD1 (USD1) USD1 — це цифровий актив, забезпечений фіатом, розроблений для підтримки еквівалентності з доларом США у співвідношенні 1:1. Запущений у квітні 2025 року компанією World Liberty Financial (WLFI), фінансово-технологічною компанією зі штаб-квартирою в Маямі, штат Флорида, USD1 має на меті впорядкувати цифрові транзакції, забезпечуючи безперебійну взаємозамінність між фіатною валютою та цифровими активами. Для забезпечення прозорості та довіри його резерви зберігаються у BitGo, каліфорнійського постачальника послуг зберігання криптовалют. Спочатку USD1 буде випущено в мережах Ethereum та Binance Smart Chain (BSC), а в майбутньому планується розширення на інші блокчейни. Офіційний вебсайт: https://www.worldlibertyfinancial.com/ Whitepaper: https://www.worldlibertyfinancial.com Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/address/0x8d0d000ee44948fc98c9b98a4fa4921476f08b0d Купити USD1 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни USD1 (USD1) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена USD1 (USD1), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,21B $ 2,21B $ 2,21B Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 2,21B $ 2,21B $ 2,21B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 1,0088 $ 1,0088 $ 1,0088 Історичний мінімум: $ 0,990972014891515 $ 0,990972014891515 $ 0,990972014891515 Поточна ціна: $ 1 $ 1 $ 1 Дізнайтеся більше про ціну USD1 (USD1)

Токеноміка USD1 (USD1): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки USD1 (USD1) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів USD1, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів USD1, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку USD1, досліджуйте ціну токена USD1 в реальному часі!

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