Актуальна ціна KEY сьогодні становить 0,04007446 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KEY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KEY на MEXC вже зараз.

Ціна KEY (KEY)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 KEY до USD:

$0,04007446
-1,10%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни KEY (KEY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:26:07 (UTC+8)

Інформація щодо ціни KEY (KEY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,03992706
Мін. за 24 год
$ 0,04058845
Макс. за 24 год

$ 0,03992706
$ 0,04058845
$ 0,226519
$ 0,03889746
-0,65%

-1,14%

-13,96%

-13,96%

Актуальна ціна KEY (KEY) становить $0,04007446. За останні 24 години KEY торгувався між мінімумом у $ 0,03992706 і максимумом у $ 0,04058845, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KEY становить $ 0,226519, тоді як його історичний мінімум — $ 0,03889746.

Що стосується короткострокових результатів, то KEY змінився на -0,65% за останню годину, -1,14% за 24 години та на -13,96% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо KEY (KEY)

$ 3,89M
--
$ 3,89M
97,00M
97 000 000,0
Поточна ринкова капіталізація KEY — $ 3,89M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KEY — 97,00M, зі загальною пропозицією 97000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,89M.

Історія ціни KEY (KEY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KEY до USD становила $ -0,00046375941961375.
За останні 30 днів зміна ціни KEY до USD становила $ -0,0203132949.
За останні 60 днів зміна ціни KEY до USD становила $ -0,0258317043.
За останні 90 днів зміна ціни KEY до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,00046375941961375-1,14%
30 днів$ -0,0203132949-50,68%
60 днів$ -0,0258317043-64,45%
90 днів$ 0--

Що таке KEY (KEY)

KeyChain is the world's first public chain protocol with "full dimensional intelligence" as its core. It deeply integrates layered heterogeneous architecture, anti quantum security, zero latency cross chain interoperability protocol, and environment adaptive consensus mechanism, aiming to break through the "impossible triangle" of blockchain and build a high-performance underlying infrastructure that supports tens of thousands of TPS, millisecond level confirmation, and zero friction cross ecological collaboration in the Web3.0 era. The key to unlocking blockchain and the future world for everyone, while KEY Public Chain creates permissionless blockchain suitable for institutions and developers, making wallets and financial instruments more accessible without compromising the core principles of decentralization. The KEY chain will build a self evolving, infinitely scalable, and seamless blockchain infrastructure that connects the real and digital worlds.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни KEY (USD)

Скільки коштуватиме KEY (KEY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів KEY (KEY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо KEY.

Перегляньте прогноз ціни KEY вже зараз!

KEY до місцевих валют

Токеноміка KEY (KEY)

Розуміння токеноміки KEY (KEY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена KEY зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про KEY (KEY)

Скільки сьогодні коштує KEY (KEY)?
Актуальна ціна KEY у USD становить 0,04007446 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна KEY до USD?
Поточна ціна KEY до USD — $ 0,04007446. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація KEY?
Ринкова капіталізація KEY — $ 3,89M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція KEY?
Циркуляційна пропозиція KEY — 97,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) KEY?
KEY досяг історичної максимальної ціни у 0,226519 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) KEY?
Історична мінімальна ціна KEY становила 0,03889746 USD.
Який обсяг торгівлі KEY?
Актуальний обсяг торгівлі KEY за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна KEY цього року?
KEY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни KEY для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:26:07 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.