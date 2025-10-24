Інформація щодо ціни KEY (KEY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,03992706 $ 0,03992706 $ 0,03992706 Мін. за 24 год $ 0,04058845 $ 0,04058845 $ 0,04058845 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,03992706$ 0,03992706 $ 0,03992706 Макс. за 24 год $ 0,04058845$ 0,04058845 $ 0,04058845 Рекордний максимум $ 0,226519$ 0,226519 $ 0,226519 Найнижча ціна $ 0,03889746$ 0,03889746 $ 0,03889746 Зміна ціни (за 1 год) -0,65% Зміна ціни (1 дн.) -1,14% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,96% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,96%

Актуальна ціна KEY (KEY) становить $0,04007446. За останні 24 години KEY торгувався між мінімумом у $ 0,03992706 і максимумом у $ 0,04058845, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KEY становить $ 0,226519, тоді як його історичний мінімум — $ 0,03889746.

Що стосується короткострокових результатів, то KEY змінився на -0,65% за останню годину, -1,14% за 24 години та на -13,96% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо KEY (KEY)

Ринкова капіталізація $ 3,89M$ 3,89M $ 3,89M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,89M$ 3,89M $ 3,89M Циркуляційне постачання 97,00M 97,00M 97,00M Загальна пропозиція 97 000 000,0 97 000 000,0 97 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація KEY — $ 3,89M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KEY — 97,00M, зі загальною пропозицією 97000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,89M.