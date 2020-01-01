Токеноміка Joystream (JOY) Дізнайтеся ключову інформацію про Joystream (JOY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Joystream (JOY) Joystream is a decentralized video platform and blockchain. It's powered by the native $JOY token. We built an application called Atlas, which is similar to video platforms that you are already familiar with, but it uses the underlying Joystream blockchain to let you upload videos to your channel, build up your subscriber count, sell your videos as NFTs, and even create your own token for your channel so that people can invest in you. Those token holders can earn a share of the revenue you generate, get early access to your videos, and all sorts of cool things that you control. Офіційний вебсайт: https://www.joystream.org/ Whitepaper: https://www.joystream.org/lightpaper.pdf Купити JOY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Joystream (JOY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Joystream (JOY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,44M $ 1,44M $ 1,44M Загальна пропозиція: $ 1,10B $ 1,10B $ 1,10B Циркуляційна пропозиція: $ 1,08B $ 1,08B $ 1,08B FDV (повністю розведена вартість): $ 1,46M $ 1,46M $ 1,46M Історичний максимум: $ 0,060149 $ 0,060149 $ 0,060149 Історичний мінімум: $ 0,00101421 $ 0,00101421 $ 0,00101421 Поточна ціна: $ 0,00132528 $ 0,00132528 $ 0,00132528 Дізнайтеся більше про ціну Joystream (JOY)

Токеноміка Joystream (JOY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Joystream (JOY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів JOY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів JOY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку JOY, досліджуйте ціну токена JOY в реальному часі!

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