Сьогоднішня ціна Joystream (JOY)

Поточна ціна Joystream (JOY) сьогодні становить 0,00134217 USD з ринковою капіталізацією $ 1,45M USD. Ціна JOY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Joystream:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Joystream протягом дня — +17,31%

- циркуляційна пропозиція – 1,08B USD

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