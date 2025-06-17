Ціна Joystream (JOY)
Поточна ціна Joystream (JOY) сьогодні становить 0,00134217 USD з ринковою капіталізацією $ 1,45M USD. Ціна JOY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Joystream:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Joystream протягом дня — +17,31%
- циркуляційна пропозиція – 1,08B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Joystream до USD становила $ +0,00019801.
За останні 30 днів зміна ціни Joystream до USD становила $ -0,0003888435.
За останні 60 днів зміна ціни Joystream до USD становила $ +0,0000595993.
За останні 90 днів зміна ціни Joystream до USD становила $ +0,000024806677295221.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00019801
|+17,31%
|30 днів
|$ -0,0003888435
|-28,97%
|60 днів
|$ +0,0000595993
|+4,44%
|90 днів
|$ +0,000024806677295221
|+1,88%
Останній аналіз цін Joystream: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,08%
+17,31%
-20,77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Joystream is a decentralized video platform and blockchain. It's powered by the native $JOY token. We built an application called Atlas, which is similar to video platforms that you are already familiar with, but it uses the underlying Joystream blockchain to let you upload videos to your channel, build up your subscriber count, sell your videos as NFTs, and even create your own token for your channel so that people can invest in you. Those token holders can earn a share of the revenue you generate, get early access to your videos, and all sorts of cool things that you control.
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