Сьогоднішня ціна Itheum

Поточна ціна Itheum (ITHEUM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,74% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ITHEUM до USD становить $ 0 за ITHEUM.

Itheum наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 146 595, з циркуляційною пропозицією у 827,50M ITHEUM. Протягом останніх 24 годин ITHEUM торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,782059, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ITHEUM змінився на -0,41% за останню годину та на +1,41% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 44,29.

Ринкова інформація щодо Itheum (ITHEUM)

Ринкова капіталізація $ 146,60K$ 146,60K $ 146,60K Обсяг (за 24 год) $ 44,29$ 44,29 $ 44,29 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 150,58K$ 150,58K $ 150,58K Циркуляційне постачання 827,50M 827,50M 827,50M Загальна пропозиція 850 000 000,0 850 000 000,0 850 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Itheum — $ 146,60K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 44,29. Циркуляційна пропозиція ITHEUM — 827,50M, зі загальною пропозицією 850000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 150,58K.