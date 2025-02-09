Сьогоднішня ціна Inflatable Buttplug (BUTTPLUG)

Поточна ціна Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) сьогодні становить 0.00008645 USD з ринковою капіталізацією $ 83.99K USD. Ціна BUTTPLUG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Inflatable Buttplug:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.66K USD

- зміна ціни Inflatable Buttplug протягом дня — +21.64%

- циркуляційна пропозиція – 971.63M USD

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