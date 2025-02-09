Ціна Inflatable Buttplug (BUTTPLUG)
Поточна ціна Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) сьогодні становить 0.00008645 USD з ринковою капіталізацією $ 83.99K USD. Ціна BUTTPLUG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Inflatable Buttplug:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.66K USD
- зміна ціни Inflatable Buttplug протягом дня — +21.64%
- циркуляційна пропозиція – 971.63M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Inflatable Buttplug до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Inflatable Buttplug до USD становила $ -0.0000556478.
За останні 60 днів зміна ціни Inflatable Buttplug до USD становила $ -0.0000602575.
За останні 90 днів зміна ціни Inflatable Buttplug до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+21.64%
|30 днів
|$ -0.0000556478
|-64.37%
|60 днів
|$ -0.0000602575
|-69.70%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Inflatable Buttplug: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.57%
+21.64%
-15.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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|1 BUTTPLUG до AUD
A$0.0001374555
|1 BUTTPLUG до GBP
￡0.00006916
|1 BUTTPLUG до EUR
€0.000082992
|1 BUTTPLUG до USD
$0.00008645
|1 BUTTPLUG до MYR
RM0.000383838
|1 BUTTPLUG до TRY
₺0.003101826
|1 BUTTPLUG до JPY
¥0.013078156
|1 BUTTPLUG до RUB
₽0.0084262815
|1 BUTTPLUG до INR
₹0.007588581
|1 BUTTPLUG до IDR
Rp1.417212888
|1 BUTTPLUG до PHP
₱0.0050184225
|1 BUTTPLUG до EGP
￡E.0.0043441125
|1 BUTTPLUG до BRL
R$0.00050141
|1 BUTTPLUG до CAD
C$0.000122759
|1 BUTTPLUG до BDT
৳0.010548629
|1 BUTTPLUG до NGN
₦0.1307858825
|1 BUTTPLUG до UAH
₴0.0035989135
|1 BUTTPLUG до VES
Bs0.005187
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Rs0.024235393
|1 BUTTPLUG до KZT
₸0.04410679
|1 BUTTPLUG до THB
฿0.0029228745
|1 BUTTPLUG до TWD
NT$0.002839018
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|1 BUTTPLUG до HKD
HK$0.0006734455
|1 BUTTPLUG до MAD
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