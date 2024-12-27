Сьогоднішня ціна imnotwrongimearly (EARLY)

Поточна ціна imnotwrongimearly (EARLY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 133.48K USD. Ціна EARLY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності imnotwrongimearly:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 909.05 USD

- зміна ціни imnotwrongimearly протягом дня — -4.66%

- циркуляційна пропозиція – 999.86M USD

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