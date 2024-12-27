Ціна imnotwrongimearly (EARLY)
Поточна ціна imnotwrongimearly (EARLY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 133.48K USD. Ціна EARLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності imnotwrongimearly:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 909.05 USD
- зміна ціни imnotwrongimearly протягом дня — -4.66%
- циркуляційна пропозиція – 999.86M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни imnotwrongimearly до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни imnotwrongimearly до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни imnotwrongimearly до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни imnotwrongimearly до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.66%
|30 днів
|$ 0
|-73.28%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін imnotwrongimearly: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.91%
-4.66%
+12.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Being early in crypto investing can be transformative, offering unique advantages as new technologies and networks emerge. Early adopters in the crypto sphere—those who recognize and invest in promising projects before they gain mainstream traction—often become part of foundational communities. These early communities shape the project’s direction, culture, and utility, providing critical feedback and building trust. Getting in early means higher risk but also the potential for high rewards as the ecosystem matures and gains value. As crypto evolves, being early remains a defining factor in gaining influence and leveraging opportunities.
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