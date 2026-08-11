Сьогоднішня ціна HYPERSTITIONS

Поточна ціна HYPERSTITIONS (HST) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HST до USD становить $ 0 за HST.

HYPERSTITIONS наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 64 622, з циркуляційною пропозицією у 429,93M HST. Протягом останніх 24 годин HST торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,007013, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HST змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 122,73.

Ринкова інформація щодо HYPERSTITIONS (HST)

Ринкова капіталізація $ 64,62K$ 64,62K $ 64,62K Обсяг (за 24 год) $ 122,73$ 122,73 $ 122,73 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 150,31K$ 150,31K $ 150,31K Циркуляційне постачання 429,93M 429,93M 429,93M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація HYPERSTITIONS — $ 64,62K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 122,73. Циркуляційна пропозиція HST — 429,93M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 150,31K.