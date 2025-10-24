Актуальна ціна Hydrex сьогодні становить 0.32264 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HYDX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HYDX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Hydrex сьогодні становить 0.32264 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HYDX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HYDX на MEXC вже зараз.

Логотип Hydrex

Ціна Hydrex (HYDX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 HYDX до USD:

$0.32264
+13.90%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб.
Графік ціни Hydrex (HYDX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:16:42 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Hydrex (HYDX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.282973
Мін. за 24 год
$ 0.344647
Макс. за 24 год

$ 0.282973
$ 0.344647
$ 1.2
$ 0.127003
-0.06%

+13.90%

-37.24%

-37.24%

Актуальна ціна Hydrex (HYDX) становить $0.32264. За останні 24 години HYDX торгувався між мінімумом у $ 0.282973 і максимумом у $ 0.344647, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HYDX становить $ 1.2, тоді як його історичний мінімум — $ 0.127003.

Що стосується короткострокових результатів, то HYDX змінився на -0.06% за останню годину, +13.90% за 24 години та на -37.24% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Hydrex (HYDX)

$ 6.93M
--
$ 12.19M
21.49M
37,773,986.16817751
Поточна ринкова капіталізація Hydrex — $ 6.93M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HYDX — 21.49M, зі загальною пропозицією 37773986.16817751. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12.19M.

Історія ціни Hydrex (HYDX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hydrex до USD становила $ +0.03937802.
За останні 30 днів зміна ціни Hydrex до USD становила $ +0.2431013353.
За останні 60 днів зміна ціни Hydrex до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hydrex до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.03937802+13.90%
30 днів$ +0.2431013353+75.35%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Hydrex (HYDX)

Hydrex is the MetaDEX & Liquidity Infrastructure purpose-built for Base. By combining automated strategies, liquid-backed tokenomics, and Base's powerful distribution channels, Hydrex removes the barriers to yield. It's designed as a coordination system where weekly community governance directs HYDX emissions & protocol revenue. Value flows to where liquidity and volume are most productive, based on protocol alignment.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу.

Прогноз ціни Hydrex (USD)

Скільки коштуватиме Hydrex (HYDX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Hydrex (HYDX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Hydrex.

Перегляньте прогноз ціни Hydrex вже зараз!

HYDX до місцевих валют

Токеноміка Hydrex (HYDX)

Розуміння токеноміки Hydrex (HYDX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена HYDX зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Hydrex (HYDX)

Скільки сьогодні коштує Hydrex (HYDX)?
Актуальна ціна HYDX у USD становить 0.32264 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна HYDX до USD?
Поточна ціна HYDX до USD — $ 0.32264. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Hydrex?
Ринкова капіталізація HYDX — $ 6.93M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція HYDX?
Циркуляційна пропозиція HYDX — 21.49M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) HYDX?
HYDX досяг історичної максимальної ціни у 1.2 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) HYDX?
Історична мінімальна ціна HYDX становила 0.127003 USD.
Який обсяг торгівлі HYDX?
Актуальний обсяг торгівлі HYDX за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна HYDX цього року?
HYDX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни HYDX для поглибленого аналізу.
