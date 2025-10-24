Інформація щодо ціни Hydrex (HYDX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0.282973 $ 0.282973 $ 0.282973 Мін. за 24 год $ 0.344647 $ 0.344647 $ 0.344647 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0.282973$ 0.282973 $ 0.282973 Макс. за 24 год $ 0.344647$ 0.344647 $ 0.344647 Рекордний максимум $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 Найнижча ціна $ 0.127003$ 0.127003 $ 0.127003 Зміна ціни (за 1 год) -0.06% Зміна ціни (1 дн.) +13.90% Зміна ціни (за 7 дн.) -37.24% Зміна ціни (за 7 дн.) -37.24%

Актуальна ціна Hydrex (HYDX) становить $0.32264. За останні 24 години HYDX торгувався між мінімумом у $ 0.282973 і максимумом у $ 0.344647, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HYDX становить $ 1.2, тоді як його історичний мінімум — $ 0.127003.

Що стосується короткострокових результатів, то HYDX змінився на -0.06% за останню годину, +13.90% за 24 години та на -37.24% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Hydrex (HYDX)

Ринкова капіталізація $ 6.93M$ 6.93M $ 6.93M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12.19M$ 12.19M $ 12.19M Циркуляційне постачання 21.49M 21.49M 21.49M Загальна пропозиція 37,773,986.16817751 37,773,986.16817751 37,773,986.16817751

Поточна ринкова капіталізація Hydrex — $ 6.93M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HYDX — 21.49M, зі загальною пропозицією 37773986.16817751. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12.19M.