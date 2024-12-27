Сьогоднішня ціна Ghost (GHOST)

Поточна ціна Ghost (GHOST) сьогодні становить 0.050127 USD з ринковою капіталізацією $ 1.33M USD. Ціна GHOST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ghost:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.71K USD

- зміна ціни Ghost протягом дня — -0.36%

- циркуляційна пропозиція – 26.49M USD

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