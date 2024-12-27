Ціна FAML (FAML)
Поточна ціна FAML (FAML) сьогодні становить 0.00551681 USD з ринковою капіталізацією $ 5.50M USD. Ціна FAML до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FAML:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 275.77K USD
- зміна ціни FAML протягом дня — -5.60%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FAML до USD становила $ -0.000327389529885398.
За останні 30 днів зміна ціни FAML до USD становила $ -0.0049708753.
За останні 60 днів зміна ціни FAML до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FAML до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000327389529885398
|-5.60%
|30 днів
|$ -0.0049708753
|-90.10%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FAML: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.18%
-5.60%
-50.95%
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