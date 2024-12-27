Сьогоднішня ціна FAML (FAML)

Поточна ціна FAML (FAML) сьогодні становить 0.00551681 USD з ринковою капіталізацією $ 5.50M USD. Ціна FAML до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FAML:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 275.77K USD

- зміна ціни FAML протягом дня — -5.60%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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