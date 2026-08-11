Сьогоднішня ціна emonad

Поточна ціна emonad (EMO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2.96% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EMO до USD становить $ 0 за EMO.

emonad наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 453,360, з циркуляційною пропозицією у 1.00B EMO. Протягом останніх 24 годин EMO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00169978, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці EMO змінився на -0.16% за останню годину та на +6.95% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2.37K.

Ринкова інформація щодо emonad (EMO)

Ринкова капіталізація $ 453.36K$ 453.36K $ 453.36K Обсяг (за 24 год) $ 2.37K$ 2.37K $ 2.37K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 453.36K$ 453.36K $ 453.36K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація emonad — $ 453.36K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2.37K. Циркуляційна пропозиція EMO — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 453.36K.