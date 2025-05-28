Ціна ELIXIR AI (ELXAI)
Поточна ціна ELIXIR AI (ELXAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16,74K USD. Ціна ELXAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ELIXIR AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ELIXIR AI протягом дня — -2,58%
- циркуляційна пропозиція – 1000,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ELIXIR AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ELIXIR AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ELIXIR AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ELIXIR AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2,58%
|30 днів
|$ 0
|-41,57%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ELIXIR AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1,59%
-2,58%
-15,59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Elixir AI is a Solana-based decentralized application (dApp) designed to convert 2D images or text prompts into high-quality 3D assets within minutes. It leverages AI models like DALL·E 3 and GPT-4, alongside advanced voxel-based generation techniques, to produce detailed and versatile 3D models. The platform offers various modules including "Image to 3D", "Text to 3D", "Asset Variants", and "3D Art Designs". Users can interact with the platform using the native utility token $ELXAI, which provides full access to platform features. Elixir AI is built for Web3 creators, developers, and designers seeking rapid, AI-driven 3D content generation.
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