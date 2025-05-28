Сьогоднішня ціна ELIXIR AI (ELXAI)

Поточна ціна ELIXIR AI (ELXAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16,74K USD. Ціна ELXAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ELIXIR AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни ELIXIR AI протягом дня — -2,58%

- циркуляційна пропозиція – 1000,00M USD

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