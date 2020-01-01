Токеноміка ELIXIR AI (ELXAI) Дізнайтеся ключову інформацію про ELIXIR AI (ELXAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ELIXIR AI (ELXAI) Elixir AI is a Solana-based decentralized application (dApp) designed to convert 2D images or text prompts into high-quality 3D assets within minutes. It leverages AI models like DALL·E 3 and GPT-4, alongside advanced voxel-based generation techniques, to produce detailed and versatile 3D models. The platform offers various modules including "Image to 3D", "Text to 3D", "Asset Variants", and "3D Art Designs". Users can interact with the platform using the native utility token $ELXAI, which provides full access to platform features. Elixir AI is built for Web3 creators, developers, and designers seeking rapid, AI-driven 3D content generation. Офіційний вебсайт: https://elixir-ai.pro/ Купити ELXAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ELIXIR AI (ELXAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ELIXIR AI (ELXAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 13,42K $ 13,42K $ 13,42K Загальна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Циркуляційна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 13,42K $ 13,42K $ 13,42K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну ELIXIR AI (ELXAI)

Токеноміка ELIXIR AI (ELXAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ELIXIR AI (ELXAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ELXAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ELXAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ELXAI, досліджуйте ціну токена ELXAI в реальному часі!

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