Сьогоднішня ціна EIGENCODE (CODE)

Поточна ціна EIGENCODE (CODE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 325,23K USD. Ціна CODE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EIGENCODE:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни EIGENCODE протягом дня — -22,79%

- циркуляційна пропозиція – 999,99M USD

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