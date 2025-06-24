Ціна Dojo Protocol (DOAI)
Поточна ціна Dojo Protocol (DOAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 144,95K USD. Ціна DOAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dojo Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Dojo Protocol протягом дня — +13,72%
- циркуляційна пропозиція – 449,38M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dojo Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dojo Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dojo Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dojo Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+13,72%
|30 днів
|$ 0
|-48,22%
|60 днів
|$ 0
|-65,55%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dojo Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,01%
+13,72%
-11,89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dojo Protocol is a pioneering blockchain network aimed at transforming AI data monetization and GPU training. It leverages advanced blockchain technology to create a decentralized and efficient ecosystem for AI development. Dojo Protocol aims to democratize access to high-powered computing resources, making AI development more accessible and cost-effective. By decentralizing GPU resources and providing secure data transactions, it supports a scalable and inclusive AI ecosystem. The platform generates revenue through GPU training fees, VPN subscription fees, transaction fees from the Data Economy App, and DeFi integrations, ensuring sustainable growth and continuous innovation.
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