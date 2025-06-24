Сьогоднішня ціна Dojo Protocol (DOAI)

Поточна ціна Dojo Protocol (DOAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 144,95K USD. Ціна DOAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dojo Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Dojo Protocol протягом дня — +13,72%

- циркуляційна пропозиція – 449,38M USD

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