Токеноміка Dojo Protocol (DOAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Dojo Protocol (DOAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Dojo Protocol (DOAI) Dojo Protocol is a pioneering blockchain network aimed at transforming AI data monetization and GPU training. It leverages advanced blockchain technology to create a decentralized and efficient ecosystem for AI development. Dojo Protocol aims to democratize access to high-powered computing resources, making AI development more accessible and cost-effective. By decentralizing GPU resources and providing secure data transactions, it supports a scalable and inclusive AI ecosystem. The platform generates revenue through GPU training fees, VPN subscription fees, transaction fees from the Data Economy App, and DeFi integrations, ensuring sustainable growth and continuous innovation. Офіційний вебсайт: https://dojoprotocol.com/ Whitepaper: https://dojo-protocol.gitbook.io/dojo-protocol Купити DOAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Dojo Protocol (DOAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Dojo Protocol (DOAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 108,76K $ 108,76K $ 108,76K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 449,38M $ 449,38M $ 449,38M FDV (повністю розведена вартість): $ 242,02K $ 242,02K $ 242,02K Історичний максимум: $ 0,03595159 $ 0,03595159 $ 0,03595159 Історичний мінімум: $ 0,00023736 $ 0,00023736 $ 0,00023736 Поточна ціна: $ 0,00024206 $ 0,00024206 $ 0,00024206 Дізнайтеся більше про ціну Dojo Protocol (DOAI)

Токеноміка Dojo Protocol (DOAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Dojo Protocol (DOAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DOAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DOAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DOAI, досліджуйте ціну токена DOAI в реальному часі!

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