Ціна DocuSol (DOCUSOL)
Поточна ціна DocuSol (DOCUSOL) сьогодні становить 0.00058437 USD з ринковою капіталізацією $ 584.35K USD. Ціна DOCUSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DocuSol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 389.37K USD
- зміна ціни DocuSol протягом дня — -2.39%
- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DocuSol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DocuSol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DocuSol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DocuSol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.39%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DocuSol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.44%
-2.39%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A project that allows users to upload, share, and sign documents securely utilizing the blockchain. We store the file hash in a memo in a transaction and allows for immutable and transparent verification of the integrity of the signed document. We want to bridge blockchain web3 with businesses and consumers in web2. We want to take this process and package it into an API service for businesses or even an in-house solution so that documents will no longer have to leave the company premises and they can send it to just the intended recipients.
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