Сьогоднішня ціна deployer

Поточна ціна deployer (DEPLOYER) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6,83% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DEPLOYER до USD становить $ 0 за DEPLOYER.

deployer наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13 932,4, з циркуляційною пропозицією у 502,74M DEPLOYER. Протягом останніх 24 годин DEPLOYER торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DEPLOYER змінився на -- за останню годину та на -9,63% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо deployer (DEPLOYER)

Ринкова капіталізація $ 13,93K$ 13,93K $ 13,93K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 27,71K$ 27,71K $ 27,71K Циркуляційне постачання 502,74M 502,74M 502,74M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація deployer — $ 13,93K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DEPLOYER — 502,74M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 27,71K.