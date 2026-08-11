Сьогоднішня ціна Daimon

Поточна ціна Daimon (DAIMON) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2.39% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DAIMON до USD становить $ 0 за DAIMON.

Daimon наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 26,939, з циркуляційною пропозицією у 95.03B DAIMON. Протягом останніх 24 годин DAIMON торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DAIMON змінився на +0.29% за останню годину та на -0.12% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Daimon (DAIMON)

Ринкова капіталізація $ 26.94K$ 26.94K $ 26.94K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 26.94K$ 26.94K $ 26.94K Циркуляційне постачання 95.03B 95.03B 95.03B Загальна пропозиція 95,028,978,891.58144 95,028,978,891.58144 95,028,978,891.58144

Поточна ринкова капіталізація Daimon — $ 26.94K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DAIMON — 95.03B, зі загальною пропозицією 95028978891.58144. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 26.94K.