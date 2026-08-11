Сьогоднішня ціна CrypTok

Поточна ціна CrypTok (CRYPTOK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 17,60% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CRYPTOK до USD становить $ 0 за CRYPTOK.

CrypTok наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 91 689, з циркуляційною пропозицією у 1,30B CRYPTOK. Протягом останніх 24 годин CRYPTOK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CRYPTOK змінився на -0,08% за останню годину та на +29,76% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо CrypTok (CRYPTOK)

Ринкова капіталізація $ 91,69K$ 91,69K $ 91,69K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 91,69K$ 91,69K $ 91,69K Циркуляційне постачання 1,30B 1,30B 1,30B Загальна пропозиція 1 300 499 858,107978 1 300 499 858,107978 1 300 499 858,107978

Поточна ринкова капіталізація CrypTok — $ 91,69K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CRYPTOK — 1,30B, зі загальною пропозицією 1300499858.107978. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 91,69K.