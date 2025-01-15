Сьогоднішня ціна Crow Computer (CROW)

Поточна ціна Crow Computer (CROW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 339.43K USD. Ціна CROW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crow Computer:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 814.18K USD

- зміна ціни Crow Computer протягом дня — -10.86%

- циркуляційна пропозиція – 979.14M USD

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