Сьогоднішня ціна CrocBot (CROC)

Поточна ціна CrocBot (CROC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 31.51K USD. Ціна CROC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CrocBot:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.52 USD

- зміна ціни CrocBot протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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