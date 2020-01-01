Токеноміка CrocBot (CROC) Дізнайтеся ключову інформацію про CrocBot (CROC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація CrocBot (CROC) What is the project about? CrocBot is a protocol allowing to farm popular airdrops backed by a team of sybil experts. We’re offering “Swarms”, a powerful tool to deploy thousands of addresses to farm according to your own strategy. CrocBot allows you to deploy "Swarms" of addresses to farm popular airdrops. You will be able to set your own strategies and farm on the chains & protocols that you want. Swarms are unlocked through $CROC staking. Our bot will be available through Telegram and a dedicated dashboard Who are we? We are a team of builders farming airdrop since 2 years, we've decided to open our Airdrop Farming bot to the public through $CROC, a token with healthy tokenomics meant to back the value of an airdrop farming address. What about the token? The protocol is based by the $CROC token, a revenue-bearing assets backed by the value of 1 farming address. The token will have a swap tax of 5% -> 2% for team, 2% for stakers and 1% for liquidity For each 10K $CROC staked, you will unlock 1 Swarm address. Stakers receive protocol fees (claimable on our dashboard) Офіційний вебсайт: https://crocbot.farm/ Купити CROC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни CrocBot (CROC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена CrocBot (CROC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 19,64K $ 19,64K $ 19,64K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 19,64K $ 19,64K $ 19,64K Історичний максимум: $ 0,00794715 $ 0,00794715 $ 0,00794715 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну CrocBot (CROC)

Токеноміка CrocBot (CROC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки CrocBot (CROC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CROC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CROC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CROC, досліджуйте ціну токена CROC в реальному часі!

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