Ціна Coder GF (CODERGF)
Поточна ціна Coder GF (CODERGF) сьогодні становить 0.00342803 USD з ринковою капіталізацією $ 3.42M USD. Ціна CODERGF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Coder GF:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.47M USD
- зміна ціни Coder GF протягом дня — +7.76%
- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Coder GF до USD становила $ +0.00024695.
За останні 30 днів зміна ціни Coder GF до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Coder GF до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Coder GF до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00024695
|+7.76%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Coder GF: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.47%
+7.76%
+15.90%
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