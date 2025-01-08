Сьогоднішня ціна Coder GF (CODERGF)

Поточна ціна Coder GF (CODERGF) сьогодні становить 0.00342803 USD з ринковою капіталізацією $ 3.42M USD. Ціна CODERGF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Coder GF:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.47M USD

- зміна ціни Coder GF протягом дня — +7.76%

- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD

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