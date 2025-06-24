Ціна Capizen (CAPI)
Поточна ціна Capizen (CAPI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 55,62K USD. Ціна CAPI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Capizen:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Capizen протягом дня — -6,93%
- циркуляційна пропозиція – 999,82M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Capizen до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Capizen до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Capizen до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Capizen до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6,93%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Capizen: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,04%
-6,93%
-49,26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Capizen is the #1 trending idle game on Solana, built for Solana degens who love to chill but still catch the alpha. Over 20,000 degens already ape'd into beta. The real money's being made.
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