Сьогоднішня ціна Capizen (CAPI)

Поточна ціна Capizen (CAPI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 55,62K USD. Ціна CAPI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Capizen:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Capizen протягом дня — -6,93%

- циркуляційна пропозиція – 999,82M USD

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