Сьогоднішня ціна Built Different (BUILT)

Поточна ціна Built Different (BUILT) сьогодні становить 0.00387223 USD з ринковою капіталізацією $ 3.60M USD. Ціна BUILT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Built Different:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.39M USD

- зміна ціни Built Different протягом дня — +6.94%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

Отримуйте оновлення цін BUILT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BUILT.