Ціна Built Different (BUILT)
Поточна ціна Built Different (BUILT) сьогодні становить 0.00387223 USD з ринковою капіталізацією $ 3.60M USD. Ціна BUILT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Built Different:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.39M USD
- зміна ціни Built Different протягом дня — +6.94%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Built Different до USD становила $ +0.00025127.
За останні 30 днів зміна ціни Built Different до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Built Different до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Built Different до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00025127
|+6.94%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Built Different: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-9.31%
+6.94%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Built Different is not just a token; it’s a movement. Inspired by the relentless pursuit of greatness, Built Different embodies the spirit of innovation, ambition, and breaking barriers. Positioned as a standout project on the Solana ecosystem, it draws parallels to the meteoric rise of coins like $Sigma and $Giga, capturing the imagination of those who aspire for more in life and in crypto. Core Values: • Innovation: Pushing boundaries in the crypto space. • Resilience: Built to thrive in any market conditions. • Community: Empowering individuals to stride for more together. Why Built Different? Built Different is more than a financial asset—it’s a badge of honor for those who see themselves as visionaries, risk-takers, and builders of the future. With its catchy slogan and bold ethos, it appeals to a new generation of crypto investors who crave purpose beyond profits.
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