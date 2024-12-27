Ціна BTC Proxy (BTCPX)
Поточна ціна BTC Proxy (BTCPX) сьогодні становить 96,324 USD з ринковою капіталізацією $ 25.42M USD. Ціна BTCPX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BTC Proxy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 193.25 USD
- зміна ціни BTC Proxy протягом дня — +1.46%
- циркуляційна пропозиція – 263.75 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BTC Proxy до USD становила $ +1,390.25.
За останні 30 днів зміна ціни BTC Proxy до USD становила $ +30,487.6248288000.
За останні 60 днів зміна ціни BTC Proxy до USD становила $ +40,071.4004736000.
За останні 90 днів зміна ціни BTC Proxy до USD становила $ +30,920.206685901365.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +1,390.25
|+1.46%
|30 днів
|$ +30,487.6248288000
|+31.65%
|60 днів
|$ +40,071.4004736000
|+41.60%
|90 днів
|$ +30,920.206685901365
|+47.28%
Останній аналіз цін BTC Proxy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.77%
+1.46%
+2.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
An institutional Bitcoin Bridge used to unlock Bitcoin for DeFi 2.0 with no gas and no slippage and insured custody. BTC Proxy features (3,3) Staking and Bonding via the PRXY Governance token
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