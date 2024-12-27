Сьогоднішня ціна BTC Proxy (BTCPX)

Поточна ціна BTC Proxy (BTCPX) сьогодні становить 96,324 USD з ринковою капіталізацією $ 25.42M USD. Ціна BTCPX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BTC Proxy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 193.25 USD

- зміна ціни BTC Proxy протягом дня — +1.46%

- циркуляційна пропозиція – 263.75 USD

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