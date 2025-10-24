Інформація щодо ціни BONGO CAT (BONGO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,142768$ 0,142768 $ 0,142768 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,55% Зміна ціни (1 дн.) +4,04% Зміна ціни (за 7 дн.) +22,86% Зміна ціни (за 7 дн.) +22,86%

Актуальна ціна BONGO CAT (BONGO) становить --. За останні 24 години BONGO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BONGO становить $ 0,142768, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BONGO змінився на +1,55% за останню годину, +4,04% за 24 години та на +22,86% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BONGO CAT (BONGO)

Ринкова капіталізація $ 117,20K$ 117,20K $ 117,20K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 117,20K$ 117,20K $ 117,20K Циркуляційне постачання 999,70M 999,70M 999,70M Загальна пропозиція 999 695 232,7087615 999 695 232,7087615 999 695 232,7087615

Поточна ринкова капіталізація BONGO CAT — $ 117,20K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BONGO — 999,70M, зі загальною пропозицією 999695232.7087615. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 117,20K.