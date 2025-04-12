Ціна boby (BOBY)
Поточна ціна boby (BOBY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 32.97K USD. Ціна BOBY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності boby:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни boby протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 999.82M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни boby до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни boby до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни boby до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни boby до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+5.60%
|60 днів
|$ 0
|-60.95%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін boby: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+1.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Let $BOBY bring the joy of wagging tails to your crypto wallet! Whether you’re here for the laughs, the love of memes, or the potential for growth, Boby Token is ready to lead the way. boby ots new mem token just lanched and we hope that we take over all mem token , we understand the growing of meme token around the word, and we hope to be number 1 one day, also we hope to every one who invisted in boby token to get teach.
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