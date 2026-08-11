Сьогоднішня ціна Blockmachine

Поточна ціна Blockmachine (SN19) сьогодні становить $ 2,05, зі зміною 2,41% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SN19 до USD становить $ 2,05 за SN19.

Blockmachine наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 9 593 869, з циркуляційною пропозицією у 4,68M SN19. Протягом останніх 24 годин SN19 торгувався між $ 2,03 (мінімум) та $ 2,13 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 17,11, тоді як історичний мінімум — $ 0,02696116.

У короткостроковій динаміці SN19 змінився на -0,31% за останню годину та на +3,30% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 62,35K.

Ринкова інформація щодо Blockmachine (SN19)

Ринкова капіталізація $ 9,59M$ 9,59M $ 9,59M Обсяг (за 24 год) $ 62,35K$ 62,35K $ 62,35K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,59M$ 9,59M $ 9,59M Циркуляційне постачання 4,68M 4,68M 4,68M Загальна пропозиція 4 684 262,660223323 4 684 262,660223323 4 684 262,660223323

Поточна ринкова капіталізація Blockmachine — $ 9,59M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 62,35K. Циркуляційна пропозиція SN19 — 4,68M, зі загальною пропозицією 4684262.660223323. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,59M.