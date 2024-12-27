Сьогоднішня ціна BlockCentral Token (BLOC)

Поточна ціна BlockCentral Token (BLOC) сьогодні становить 0.0097536 USD з ринковою капіталізацією $ 653.03K USD. Ціна BLOC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BlockCentral Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 113.64 USD

- зміна ціни BlockCentral Token протягом дня — +0.87%

- циркуляційна пропозиція – 66.55M USD

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