Інформація щодо ціни Blitz (BLTZ) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,29% Зміна ціни (1 дн.) +3,26% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,37% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,37%

Актуальна ціна Blitz (BLTZ) становить --. За останні 24 години BLTZ торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BLTZ становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BLTZ змінився на +0,29% за останню годину, +3,26% за 24 години та на -2,37% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Blitz (BLTZ)

Ринкова капіталізація $ 86,08K$ 86,08K $ 86,08K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 86,08K$ 86,08K $ 86,08K Циркуляційне постачання 1,56T 1,56T 1,56T Загальна пропозиція 1 555 369 000 000,0 1 555 369 000 000,0 1 555 369 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Blitz — $ 86,08K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BLTZ — 1,56T, зі загальною пропозицією 1555369000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 86,08K.