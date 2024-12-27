Ціна Binamon (BMON)
Поточна ціна Binamon (BMON) сьогодні становить 0.00423682 USD з ринковою капіталізацією $ 720.50K USD. Ціна BMON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Binamon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 970.20 USD
- зміна ціни Binamon протягом дня — +0.64%
- циркуляційна пропозиція – 170.19M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Binamon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Binamon до USD становила $ -0.0002577486.
За останні 60 днів зміна ціни Binamon до USD становила $ -0.0003392442.
За останні 90 днів зміна ціни Binamon до USD становила $ -0.000544350854229533.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.64%
|30 днів
|$ -0.0002577486
|-6.08%
|60 днів
|$ -0.0003392442
|-8.00%
|90 днів
|$ -0.000544350854229533
|-11.38%
Останній аналіз цін Binamon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
+0.64%
+5.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Binamon, A Complete Metaverse of Digital Monsters on Binance Smart Chain
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