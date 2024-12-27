Сьогоднішня ціна Binamon (BMON)

Поточна ціна Binamon (BMON) сьогодні становить 0.00423682 USD з ринковою капіталізацією $ 720.50K USD. Ціна BMON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Binamon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 970.20 USD

- зміна ціни Binamon протягом дня — +0.64%

- циркуляційна пропозиція – 170.19M USD

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