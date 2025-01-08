Ціна bicho (BICHO)
Поточна ціна bicho (BICHO) сьогодні становить 0.00011976 USD з ринковою капіталізацією $ 61.75K USD. Ціна BICHO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності bicho:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 313.51 USD
- зміна ціни bicho протягом дня — -7.71%
- циркуляційна пропозиція – 515.58M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни bicho до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни bicho до USD становила $ -0.0000532934.
За останні 60 днів зміна ціни bicho до USD становила $ -0.0000680195.
За останні 90 днів зміна ціни bicho до USD становила $ -0.00012763544923525915.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.71%
|30 днів
|$ -0.0000532934
|-44.50%
|60 днів
|$ -0.0000680195
|-56.79%
|90 днів
|$ -0.00012763544923525915
|-51.59%
Останній аналіз цін bicho: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.50%
-7.71%
+4.13%
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