Сьогоднішня ціна bicho (BICHO)

Поточна ціна bicho (BICHO) сьогодні становить 0.00011976 USD з ринковою капіталізацією $ 61.75K USD. Ціна BICHO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності bicho:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 313.51 USD

- зміна ціни bicho протягом дня — -7.71%

- циркуляційна пропозиція – 515.58M USD

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