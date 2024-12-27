Сьогоднішня ціна BaseCTO (CTO)

Поточна ціна BaseCTO (CTO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 602.01K USD. Ціна CTO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BaseCTO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.90K USD

- зміна ціни BaseCTO протягом дня — +37.22%

- циркуляційна пропозиція – 871.04M USD

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