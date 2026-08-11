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Поточна ціна Bacon Protocol сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація BAC становить 10 389,94 USD. Відстежуйте оновлення цін BAC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Bacon Protocol сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація BAC становить 10 389,94 USD. Відстежуйте оновлення цін BAC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Bacon Protocol (BAC)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BAC до USD:

$0,00001039
$0,00001039$0,00001039
+0,60%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Bacon Protocol (BAC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:16:37 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Bacon Protocol

Поточна ціна Bacon Protocol (BAC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BAC до USD становить $ 0 за BAC.

Bacon Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 10 389,94, з циркуляційною пропозицією у 1,00B BAC. Протягом останніх 24 годин BAC торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,04629163, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BAC змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Bacon Protocol (BAC)

$ 10,39K
$ 10,39K$ 10,39K

--
----

$ 10,39K
$ 10,39K$ 10,39K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Bacon Protocol — $ 10,39K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BAC — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,39K.

Історія ціни Bacon Protocol у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мін. за 24 год
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс. за 24 год

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,04629163
$ 0,04629163$ 0,04629163

$ 0
$ 0$ 0

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--

0,00%

0,00%

Історія ціни Bacon Protocol (BAC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bacon Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bacon Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bacon Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bacon Protocol до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 00,00%
60 днів$ 0-3,78%
90 днів----

Прогноз ціни Bacon Protocol

Прогноз ціни Bacon Protocol (BAC) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BAC у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Bacon Protocol (BAC) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Bacon Protocol потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Bacon Protocol у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BAC на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Bacon Protocol.

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Про Bacon Protocol

Скільки коштує Bacon Protocol зараз?

Bacon Protocol зараз торгуються по ціні ₴, з рухом ціни --% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься BAC сьогодні?

BAC продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Artificial Intelligence (AI),BNB Chain Ecosystem,AI Agent Launchpad.

Наскільки популярний Bacon Protocol сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають BAC.

Що відрізняє Bacon Protocol від інших криптоактивів?

Як частина категорії Artificial Intelligence (AI),BNB Chain Ecosystem,AI Agent Launchpad та створений на мережі --, BAC пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки BAC існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 1000000000.0 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна Bacon Protocol за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴2.0405478275564794720000, а найнижча точка (ATL) — ₴, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.

Люди також запитують: Інші запитання про Bacon Protocol

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:16:37 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Bacon Protocol (BAC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0,00000
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+34,89%

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AurumX

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UMX

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$0,17618$0,17618

-12,73%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

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$0,84171
$0,84171$0,84171

+90,74%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

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$0,027800$0,027800

+86,61%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00862
$0,00862$0,00862

+43,90%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3,2119
$3,2119$3,2119

+78,32%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,51511
$0,51511$0,51511

+34,89%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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