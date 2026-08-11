Скільки коштує Bacon Protocol зараз?

Bacon Protocol зараз торгуються по ціні ₴, з рухом ціни --% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься BAC сьогодні?

BAC продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Artificial Intelligence (AI),BNB Chain Ecosystem,AI Agent Launchpad.

Наскільки популярний Bacon Protocol сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають BAC.

Що відрізняє Bacon Protocol від інших криптоактивів?

Як частина категорії Artificial Intelligence (AI),BNB Chain Ecosystem,AI Agent Launchpad та створений на мережі --, BAC пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки BAC існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 1000000000.0 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна Bacon Protocol за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴2.0405478275564794720000, а найнижча точка (ATL) — ₴, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.