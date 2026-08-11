Сьогоднішня ціна apxUSD

Поточна ціна apxUSD (APXUSD) сьогодні становить $ 0,938409, зі зміною 0,64% за останні 24 години. Поточний курс конвертації APXUSD до USD становить $ 0,938409 за APXUSD.

apxUSD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 304 394 086, з циркуляційною пропозицією у 324,37M APXUSD. Протягом останніх 24 годин APXUSD торгувався між $ 0,937608 (мінімум) та $ 0,951171 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,012, тоді як історичний мінімум — $ 0,717601.

У короткостроковій динаміці APXUSD змінився на -0,14% за останню годину та на +4,21% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,45M.

Ринкова інформація щодо apxUSD (APXUSD)

Ринкова капіталізація $ 304,39M$ 304,39M $ 304,39M Обсяг (за 24 год) $ 2,45M$ 2,45M $ 2,45M Повністю розведена ринкова капіталізація $ 304,39M$ 304,39M $ 304,39M Циркуляційне постачання 324,37M 324,37M 324,37M Загальна пропозиція 324 374 050,3269074 324 374 050,3269074 324 374 050,3269074

Поточна ринкова капіталізація apxUSD — $ 304,39M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,45M. Циркуляційна пропозиція APXUSD — 324,37M, зі загальною пропозицією 324374050.3269074. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 304,39M.