Сьогоднішня ціна AIT Protocol

Поточна ціна AIT Protocol (AIT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AIT до USD становить $ 0 за AIT.

AIT Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 65,419, з циркуляційною пропозицією у 296.27M AIT. Протягом останніх 24 годин AIT торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.2, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AIT змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 126.18.

Ринкова інформація щодо AIT Protocol (AIT)

Ринкова капіталізація $ 65.42K$ 65.42K $ 65.42K Обсяг (за 24 год) $ 126.18$ 126.18 $ 126.18 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 65.42K$ 65.42K $ 65.42K Циркуляційне постачання 296.27M 296.27M 296.27M Загальна пропозиція 297,593,502.8253314 297,593,502.8253314 297,593,502.8253314

Поточна ринкова капіталізація AIT Protocol — $ 65.42K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 126.18. Циркуляційна пропозиція AIT — 296.27M, зі загальною пропозицією 297593502.8253314. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 65.42K.