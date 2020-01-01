Токеноміка Zebec Network (ZBCN)
Інформація Zebec Network (ZBCN)
Токен ZBCN — це токен управління та утиліті токен мережі Zebec. Власники ZBCN мають право голосу в системі управління та голосують за важливі рішення, які впливають на мережу та екосистему. Токен ZBCN використовується для оплати комісії за gas на Nautilus і відкриває різноманітні переваги та заохочення для власників.
Токеноміка та аналіз ціни Zebec Network (ZBCN)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Zebec Network (ZBCN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Zebec Network (ZBCN): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Zebec Network (ZBCN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів ZBCN, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ZBCN, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
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Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.
Купити Zebec Network (ZBCN)
Сума
1 ZBCN = 0,0033024 USD