Токеноміка Agent Virtual Machine (AVM) Дізнайтеся ключову інформацію про Agent Virtual Machine (AVM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Agent Virtual Machine (AVM) VM (Agent Virtual Machine) is the runtime layer for the agent economy: a secure, scalable compute protocol that turns agent outputs into real-world execution. It bridges large language models (LLMs) and code execution, allowing agents to autonomously run scripts, process data, and interact with systems without infrastructure overhead. Powered by MCP, it enables trustless, high-throughput code execution with zero DevOps. Офіційний вебсайт: https://www.avm.codes/ Купити AVM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Agent Virtual Machine (AVM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Agent Virtual Machine (AVM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 11,14M $ 11,14M $ 11,14M Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 52,15M $ 52,15M $ 52,15M FDV (повністю розведена вартість): $ 21,37M $ 21,37M $ 21,37M Історичний максимум: $ 0,339107 $ 0,339107 $ 0,339107 Історичний мінімум: $ 0,138857 $ 0,138857 $ 0,138857 Поточна ціна: $ 0,213652 $ 0,213652 $ 0,213652 Дізнайтеся більше про ціну Agent Virtual Machine (AVM)

Токеноміка Agent Virtual Machine (AVM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Agent Virtual Machine (AVM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AVM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AVM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AVM, досліджуйте ціну токена AVM в реальному часі!

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