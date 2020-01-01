Токеноміка Storepay Fintech (SPCFIN)

Токеноміка Storepay Fintech (SPCFIN)

Дізнайтеся ключову інформацію про Storepay Fintech (SPCFIN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Storepay Fintech (SPCFIN)

SPCFIN є утилітарним токеном фінтех-екосистеми Storepay. Флагманський продукт Storepay — це сервіс BNPL (Купуй зараз — плати потім), який домінує на ринку Монголії та стрімко розширюється в Індонезії та Вʼєтнамі. Метою Storepay є зробити фінансові послуги доступними для кожного в Південно-Східній Азії, використовуючи SPCFIN для розблокування розширених функцій і створення реального застосування у повсякденному житті користувачів.

Оглядач блокчейну:
https://bscscan.com/token/0x16f0d99be1fbD0312641E318c53A63B40AAF5df6

Токеноміка та аналіз ціни Storepay Fintech (SPCFIN)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Storepay Fintech (SPCFIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 8,02M
$ 8,02M$ 8,02M
Загальна пропозиція:
--
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Циркуляційна пропозиція:
$ 70,66B
$ 70,66B$ 70,66B
FDV (повністю розведена вартість):
--
----
Історичний максимум:
$ 0,001
$ 0,001$ 0,001
Історичний мінімум:
--
----
Поточна ціна:
$ 0,0001135
$ 0,0001135$ 0,0001135

Токеноміка Storepay Fintech (SPCFIN): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Storepay Fintech (SPCFIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів SPCFIN, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SPCFIN, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку SPCFIN, досліджуйте ціну токена SPCFIN в реальному часі!

Як купити SPCFIN

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Історія ціни Storepay Fintech (SPCFIN)

Аналіз історії ціни SPCFIN допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни SPCFIN

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.