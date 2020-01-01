Токеноміка Storepay Fintech (SPCFIN) Дізнайтеся ключову інформацію про Storepay Fintech (SPCFIN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Storepay Fintech (SPCFIN) SPCFIN є утилітарним токеном фінтех-екосистеми Storepay. Флагманський продукт Storepay — це сервіс BNPL (Купуй зараз — плати потім), який домінує на ринку Монголії та стрімко розширюється в Індонезії та Вʼєтнамі. Метою Storepay є зробити фінансові послуги доступними для кожного в Південно-Східній Азії, використовуючи SPCFIN для розблокування розширених функцій і створення реального застосування у повсякденному житті користувачів. Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x16f0d99be1fbD0312641E318c53A63B40AAF5df6 Купити SPCFIN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Storepay Fintech (SPCFIN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Storepay Fintech (SPCFIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 8,02M $ 8,02M $ 8,02M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 70,66B $ 70,66B $ 70,66B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,001 $ 0,001 $ 0,001 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,0001135 $ 0,0001135 $ 0,0001135 Дізнайтеся більше про ціну Storepay Fintech (SPCFIN)

Токеноміка Storepay Fintech (SPCFIN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Storepay Fintech (SPCFIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SPCFIN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SPCFIN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SPCFIN, досліджуйте ціну токена SPCFIN в реальному часі!

Як купити SPCFIN Зацікавлені в додаванні Storepay Fintech (SPCFIN) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі SPCFIN, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити SPCFIN на MEXC зараз!

Історія ціни Storepay Fintech (SPCFIN) Аналіз історії ціни SPCFIN допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни SPCFIN прямо зараз!

Прогноз ціни SPCFIN Хочете знати, куди рухається SPCFIN? Наша сторінка прогнозу ціни SPCFIN поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена SPCFIN зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!