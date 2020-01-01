Токеноміка Scotty Beam (SCOTTY) Дізнайтеся ключову інформацію про Scotty Beam (SCOTTY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Scotty Beam (SCOTTY) Scotty Beam — перший у світі кросчейн NFT-телепортер, який допомагає криптоністам переміщувати NFT через блокчейн-галактики, підключати метавсесвіти, ігри та маркетплейси, проходити через складнощі, максимізувати цінність і задоволення протягом усієї подорожі. Офіційний вебсайт: https://scottybeam.io/ Whitepaper: https://scottybeam.io/assets/scotty-beam-pitch.pdf Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/ Купити SCOTTY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Scotty Beam (SCOTTY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Scotty Beam (SCOTTY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 169,99K $ 169,99K $ 169,99K Загальна пропозиція: $ 750,00M $ 750,00M $ 750,00M Циркуляційна пропозиція: $ 460,67M $ 460,67M $ 460,67M FDV (повністю розведена вартість): $ 276,75K $ 276,75K $ 276,75K Історичний максимум: $ 0,2485 $ 0,2485 $ 0,2485 Історичний мінімум: $ 0,000265989418436096 $ 0,000265989418436096 $ 0,000265989418436096 Поточна ціна: $ 0,000369 $ 0,000369 $ 0,000369 Дізнайтеся більше про ціну Scotty Beam (SCOTTY)

Токеноміка Scotty Beam (SCOTTY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Scotty Beam (SCOTTY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SCOTTY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SCOTTY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SCOTTY, досліджуйте ціну токена SCOTTY в реальному часі!

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