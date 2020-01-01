Токеноміка THENA (THE) Дізнайтеся ключову інформацію про THENA (THE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація THENA (THE) Бачення THENA полягає в тому, щоб стати платформою «SuperApp», призначеною для масового використання ончейн, з досвідом роботи на рівні CEX. THENA має універсальний підхід, оскільки в наших планах — стати найбільш модульним рівнем ліквідності, який коли-небудь був створений, щоб задовольнити будь-які потреби в ліквідності від наших партнерів: стейблкоїни, LST, токенізовані RWA, мемкоїни, токени ШІ тощо... Офіційний вебсайт: https://thena.fi/ Whitepaper: https://thena.gitbook.io/thena/ Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0xf4c8e32eadec4bfe97e0f595add0f4450a863a11 Купити THE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни THENA (THE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена THENA (THE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 26,43M $ 26,43M $ 26,43M Загальна пропозиція: $ 326,12M $ 326,12M $ 326,12M Циркуляційна пропозиція: $ 105,81M $ 105,81M $ 105,81M FDV (повністю розведена вартість): $ 81,46M $ 81,46M $ 81,46M Історичний максимум: $ 4,4676 $ 4,4676 $ 4,4676 Історичний мінімум: $ 0,07220387483514598 $ 0,07220387483514598 $ 0,07220387483514598 Поточна ціна: $ 0,2498 $ 0,2498 $ 0,2498 Дізнайтеся більше про ціну THENA (THE)

Токеноміка THENA (THE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки THENA (THE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів THE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів THE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку THE, досліджуйте ціну токена THE в реальному часі!

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