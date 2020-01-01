Токеноміка Rivalz Network (RIZ) Дізнайтеся ключову інформацію про Rivalz Network (RIZ), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Rivalz Network (RIZ) Rivalz Network створює рівень абстракції всесвіту, щоб спростити підключення ШІ-сервісів і агентів до різних реальних ресурсів, гарантуючи безперешкодну взаємодію та розкриваючи весь потенціал майбутнього, орієнтованого на агентів. Використовуючи децентралізовану інфраструктуру, Rivalz дозволяє ШІ-агентам отримувати доступ до людських ресурсів, даних і DePIN-ресурсів — від цифрових активів до розумних будинків. Проєкт пропонує конфіденційно орієнтовану ШІ-інфраструктуру та комплекс із п’яти ключових модулів для подолання бар’єрів у підключенні, управлінні даними та координації ресурсів, сприяючи новій епосі спільного інтелекту між ШІ та людьми. Офіційний вебсайт: https://rivalz.ai/ Whitepaper: https://3708766619-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FtEAVMQUfOtXSxHdeCogt%2Fuploads%2F3S8lhjsO9UyIr3ezzSfR%2FRivalz%20-%20A%20World%20Abstraction%20Layer..pdf?alt=media&token=f870930f-76d3-4454-a487-f53cab058eba Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/93bVs9o8Nq88zxnLWwUAVfN5PXBhCcnV5sfs6AFLno8q Купити RIZ зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Rivalz Network (RIZ) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Rivalz Network (RIZ), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,09M $ 4,09M $ 4,09M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 1,15B $ 1,15B $ 1,15B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,05625 $ 0,05625 $ 0,05625 Історичний мінімум: $ 0,00101630910367032 $ 0,00101630910367032 $ 0,00101630910367032 Поточна ціна: $ 0,003551 $ 0,003551 $ 0,003551 Дізнайтеся більше про ціну Rivalz Network (RIZ)

Токеноміка Rivalz Network (RIZ): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Rivalz Network (RIZ) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RIZ, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RIZ, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RIZ, досліджуйте ціну токена RIZ в реальному часі!

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