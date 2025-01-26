Що таке Rivalz Network ( RIZ)

Rivalz Network створює рівень абстракції всесвіту, щоб спростити підключення ШІ-сервісів і агентів до різних реальних ресурсів, гарантуючи безперешкодну взаємодію та розкриваючи весь потенціал майбутнього, орієнтованого на агентів. Використовуючи децентралізовану інфраструктуру, Rivalz дозволяє ШІ-агентам отримувати доступ до людських ресурсів, даних і DePIN-ресурсів — від цифрових активів до розумних будинків. Проєкт пропонує конфіденційно орієнтовану ШІ-інфраструктуру та комплекс із п’яти ключових модулів для подолання бар’єрів у підключенні, управлінні даними та координації ресурсів, сприяючи новій епосі спільного інтелекту між ШІ та людьми.

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