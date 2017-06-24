Токеноміка Quantum R. Ledger (QRL) Дізнайтеся ключову інформацію про Quantum R. Ledger (QRL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Quantum R. Ledger (QRL) The Quantum Resistant Ledger (QRL) is a 'fully quantum resistant blockchain network, using PQ-CRYPTO recommended/IETF standardized cryptography'. The QRL utilizes a hash-based eXtended Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) instead of ECDSA, which is reportedly vulnerable to quantum attacks and found in many other blockchain projects. The project claims that the security of its platform is complemented by a suite of applications and a development ecosystem which allows users to 'easily build blockchain applications on its provably quantum resistant network'. Офіційний вебсайт: https://theqrl.org/ Whitepaper: https://github.com/theQRL/Whitepaper/blob/master/QRL_whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://explorer.theqrl.org/ Купити QRL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Quantum R. Ledger (QRL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Quantum R. Ledger (QRL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 56,58M $ 56,58M $ 56,58M Загальна пропозиція: $ 105,00M $ 105,00M $ 105,00M Циркуляційна пропозиція: $ 67,94M $ 67,94M $ 67,94M FDV (повністю розведена вартість): $ 87,45M $ 87,45M $ 87,45M Історичний максимум: $ 1,28 $ 1,28 $ 1,28 Історичний мінімум: $ 0,0408362163245 $ 0,0408362163245 $ 0,0408362163245 Поточна ціна: $ 0,83288 $ 0,83288 $ 0,83288 Дізнайтеся більше про ціну Quantum R. Ledger (QRL)

Токеноміка Quantum R. Ledger (QRL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Quantum R. Ledger (QRL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів QRL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів QRL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку QRL, досліджуйте ціну токена QRL в реальному часі!

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