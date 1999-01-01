RIZ

Rivalz Network створює рівень абстракції всесвіту, щоб спростити підключення ШІ-сервісів і агентів до різних реальних ресурсів, гарантуючи безперешкодну взаємодію та розкриваючи весь потенціал майбутнього, орієнтованого на агентів. Використовуючи децентралізовану інфраструктуру, Rivalz дозволяє ШІ-агентам отримувати доступ до людських ресурсів, даних і DePIN-ресурсів — від цифрових активів до розумних будинків. Проєкт пропонує конфіденційно орієнтовану ШІ-інфраструктуру та комплекс із п’яти ключових модулів для подолання бар’єрів у підключенні, управлінні даними та координації ресурсів, сприяючи новій епосі спільного інтелекту між ШІ та людьми.

Ім'яRIZ

Макс. пропозиція5,000,000,000

Час випуску--

Циркуляційна пропозиція0

Ціна випуску--