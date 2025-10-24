Актуальна ціна Sunrise Layer сьогодні становить 0.008963 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RISE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RISE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Sunrise Layer сьогодні становить 0.008963 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RISE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RISE на MEXC вже зараз.

Логотип Sunrise Layer

Курс Sunrise Layer (RISE)

Актуальна ціна 1 RISE до USD:

$0,008962
+1,28%1D
USD
Графік ціни Sunrise Layer (RISE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:17:49 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Sunrise Layer (RISE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,008736
Мін. за 24 год
$ 0,008973
Макс. за 24 год

$ 0,008736

$ 0,008973

+0,13%

+1,28%

+1,23%

+1,23%

Актуальна ціна Sunrise Layer (RISE) становить $ 0,008963. За останні 24 години RISE торгувався між мінімумом у $ 0,008736 і максимумом у $ 0,008973, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RISE становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то RISE змінився на +0,13% за останню годину, +1,28% за 24 години та на +1,23% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Sunrise Layer (RISE)

--

$ 82,81K
$ 82,81K$ 82,81K

$ 4,48M
$ 4,48M$ 4,48M

--

500 000 000
500 000 000 500 000 000

SUNRISE

Поточна ринкова капіталізація Sunrise Layer — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 82,81K. Циркуляційна пропозиція RISE — --, зі загальною пропозицією 500000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,48M.

Історія ціни Sunrise Layer (RISE) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Sunrise Layer за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00011326+1,28%
30 днів$ -0,001366-13,23%
60 днів$ -0,031037-77,60%
90 днів$ -0,031037-77,60%
Зміна ціни Sunrise Layer сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни RISE на $ +0,00011326 (+1,28%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Sunrise Layer за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,001366 (-13,23%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Sunrise Layer за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник RISE змінився на $ -0,031037 (-77,60%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Sunrise Layer за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,031037 (-77,60%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Sunrise Layer (RISE)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Sunrise Layer зараз.

Що таке Sunrise Layer (RISE)

Інтеграція функцій рівня доступності даних та хаба ліквідності в єдину платформу на основі Proof-of-Liquidity (доказ ліквідності) дозволяє суверенним ролапам та провідним мережам рівня 1, таким як Ethereum та Solana, безперешкодно з'єднуватися завдяки глибокій, спільній ліквідності.

Проєкт Sunrise Layer доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Sunrise Layer. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу RISE, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Sunrise Layer у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Sunrise Layer безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Sunrise Layer (USD)

Скільки коштуватиме Sunrise Layer (RISE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Sunrise Layer (RISE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Sunrise Layer.

Перегляньте прогноз ціни Sunrise Layer вже зараз!

Токеноміка Sunrise Layer (RISE)

Розуміння токеноміки Sunrise Layer (RISE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена RISE зараз!

Як купити Sunrise Layer (RISE)

Шукаєте як купити Sunrise Layer? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Sunrise Layer на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

RISE до місцевих валют

1 Sunrise Layer (RISE) до VND
235,861345
1 Sunrise Layer (RISE) до AUD
A$0,01371339
1 Sunrise Layer (RISE) до GBP
0,00672225
1 Sunrise Layer (RISE) до EUR
0,00770818
1 Sunrise Layer (RISE) до USD
$0,008963
1 Sunrise Layer (RISE) до MYR
RM0,03782386
1 Sunrise Layer (RISE) до TRY
0,37689415
1 Sunrise Layer (RISE) до JPY
¥1,362376
1 Sunrise Layer (RISE) до ARS
ARS$13,29813421
1 Sunrise Layer (RISE) до RUB
0,72967783
1 Sunrise Layer (RISE) до INR
0,78650325
1 Sunrise Layer (RISE) до IDR
Rp149,38327358
1 Sunrise Layer (RISE) до PHP
0,52532143
1 Sunrise Layer (RISE) до EGP
￡E.0,42654917
1 Sunrise Layer (RISE) до BRL
R$0,04822094
1 Sunrise Layer (RISE) до CAD
C$0,0125482
1 Sunrise Layer (RISE) до BDT
1,0952786
1 Sunrise Layer (RISE) до NGN
13,08463555
1 Sunrise Layer (RISE) до COP
$35,01171875
1 Sunrise Layer (RISE) до ZAR
R.0,15532879
1 Sunrise Layer (RISE) до UAH
0,37456377
1 Sunrise Layer (RISE) до TZS
T.Sh.22,29600028
1 Sunrise Layer (RISE) до VES
Bs1,900156
1 Sunrise Layer (RISE) до CLP
$8,478998
1 Sunrise Layer (RISE) до PKR
Rs2,53043416
1 Sunrise Layer (RISE) до KZT
4,81097988
1 Sunrise Layer (RISE) до THB
฿0,29380714
1 Sunrise Layer (RISE) до TWD
NT$0,2760604
1 Sunrise Layer (RISE) до AED
د.إ0,03289421
1 Sunrise Layer (RISE) до CHF
Fr0,00708077
1 Sunrise Layer (RISE) до HKD
HK$0,06964251
1 Sunrise Layer (RISE) до AMD
֏3,41965339
1 Sunrise Layer (RISE) до MAD
.د.م0,08272849
1 Sunrise Layer (RISE) до MXN
$0,1649192
1 Sunrise Layer (RISE) до SAR
ريال0,03361125
1 Sunrise Layer (RISE) до ETB
Br1,35350263
1 Sunrise Layer (RISE) до KES
KSh1,15497218
1 Sunrise Layer (RISE) до JOD
د.أ0,006354767
1 Sunrise Layer (RISE) до PLN
0,03262532
1 Sunrise Layer (RISE) до RON
лв0,03916831
1 Sunrise Layer (RISE) до SEK
kr0,08416257
1 Sunrise Layer (RISE) до BGN
лв0,01505784
1 Sunrise Layer (RISE) до HUF
Ft3,01273319
1 Sunrise Layer (RISE) до CZK
0,18768522
1 Sunrise Layer (RISE) до KWD
د.ك0,002742678
1 Sunrise Layer (RISE) до ILS
0,02948827
1 Sunrise Layer (RISE) до BOB
Bs0,06175507
1 Sunrise Layer (RISE) до AZN
0,0152371
1 Sunrise Layer (RISE) до TJS
SM0,08272849
1 Sunrise Layer (RISE) до GEL
0,02428973
1 Sunrise Layer (RISE) до AOA
Kz8,20033833
1 Sunrise Layer (RISE) до BHD
.د.ب0,003370088
1 Sunrise Layer (RISE) до BMD
$0,008963
1 Sunrise Layer (RISE) до DKK
kr0,05763209
1 Sunrise Layer (RISE) до HNL
L0,23474097
1 Sunrise Layer (RISE) до MUR
0,40799576
1 Sunrise Layer (RISE) до NAD
$0,15523916
1 Sunrise Layer (RISE) до NOK
kr0,08945074
1 Sunrise Layer (RISE) до NZD
$0,01550599
1 Sunrise Layer (RISE) до PAB
B/.0,008963
1 Sunrise Layer (RISE) до PGK
K0,03773423
1 Sunrise Layer (RISE) до QAR
ر.ق0,03253569
1 Sunrise Layer (RISE) до RSD
дин.0,90463559
1 Sunrise Layer (RISE) до UZS
soʻm107,98792697
1 Sunrise Layer (RISE) до ALL
L0,7457216
1 Sunrise Layer (RISE) до ANG
ƒ0,01604377
1 Sunrise Layer (RISE) до AWG
ƒ0,0161334
1 Sunrise Layer (RISE) до BBD
$0,017926
1 Sunrise Layer (RISE) до BAM
KM0,01505784
1 Sunrise Layer (RISE) до BIF
Fr26,360183
1 Sunrise Layer (RISE) до BND
$0,01156227
1 Sunrise Layer (RISE) до BSD
$0,008963
1 Sunrise Layer (RISE) до JMD
$1,43452815
1 Sunrise Layer (RISE) до KHR
35,99594578
1 Sunrise Layer (RISE) до KMF
Fr3,800312
1 Sunrise Layer (RISE) до LAK
194,84782219
1 Sunrise Layer (RISE) до LKR
රු2,71274158
1 Sunrise Layer (RISE) до MDL
L0,15165396
1 Sunrise Layer (RISE) до MGA
Ar40,01334164
1 Sunrise Layer (RISE) до MOP
P0,07152474
1 Sunrise Layer (RISE) до MVR
0,1371339
1 Sunrise Layer (RISE) до MWK
MK15,5068863
1 Sunrise Layer (RISE) до MZN
MT0,57282533
1 Sunrise Layer (RISE) до NPR
रु1,25634371
1 Sunrise Layer (RISE) до PYG
63,117446
1 Sunrise Layer (RISE) до RWF
Fr12,987387
1 Sunrise Layer (RISE) до SBD
$0,07367586
1 Sunrise Layer (RISE) до SCR
0,12377903
1 Sunrise Layer (RISE) до SRD
$0,35574147
1 Sunrise Layer (RISE) до SVC
$0,07815736
1 Sunrise Layer (RISE) до SZL
L0,15514953
1 Sunrise Layer (RISE) до TMT
m0,0313705
1 Sunrise Layer (RISE) до TND
د.ت0,02626159
1 Sunrise Layer (RISE) до TTD
$0,06058988
1 Sunrise Layer (RISE) до UGX
Sh31,227092
1 Sunrise Layer (RISE) до XAF
Fr5,055132
1 Sunrise Layer (RISE) до XCD
$0,0242001
1 Sunrise Layer (RISE) до XOF
Fr5,055132
1 Sunrise Layer (RISE) до XPF
Fr0,914226
1 Sunrise Layer (RISE) до BWP
P0,11983531
1 Sunrise Layer (RISE) до BZD
$0,017926
1 Sunrise Layer (RISE) до CVE
$0,8505887
1 Sunrise Layer (RISE) до DJF
Fr1,586451
1 Sunrise Layer (RISE) до DOP
$0,57076384
1 Sunrise Layer (RISE) до DZD
د.ج1,16949224
1 Sunrise Layer (RISE) до FJD
$0,02052527
1 Sunrise Layer (RISE) до GNF
Fr77,26106
1 Sunrise Layer (RISE) до GTQ
Q0,06847732
1 Sunrise Layer (RISE) до GYD
$1,86995069
1 Sunrise Layer (RISE) до ISK
kr1,093486

Ресурс Sunrise Layer

Щоб дізнатися більше про Sunrise Layer, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтSunrise Layer
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Sunrise Layer

Скільки сьогодні коштує Sunrise Layer (RISE)?
Актуальна ціна RISE у USD становить 0,008963 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна RISE до USD?
Поточна ціна RISE до USD — $ 0,008963. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Sunrise Layer?
Ринкова капіталізація RISE — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція RISE?
Циркуляційна пропозиція RISE — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) RISE?
RISE досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) RISE?
Історична мінімальна ціна RISE становила -- USD.
Який обсяг торгівлі RISE?
Актуальний обсяг торгівлі RISE за 24 години — $ 82,81K USD.
Чи підніметься ціна RISE цього року?
RISE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни RISE для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:17:49 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Sunrise Layer (RISE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор RISE до USD

Сума

RISE
RISE
USD
USD

1 RISE = 0,008963 USD

Торгувати RISE

RISE/USDT
$0,008962
$0,008962$0,008962
+1,28%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --