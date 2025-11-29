Токеноміка Overlay Protocol (OVL)
Токеноміка та аналіз ціни Overlay Protocol (OVL)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Overlay Protocol (OVL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Інформація Overlay Protocol (OVL)
Overlay створює перший децентралізований протокол деривативів на основі даних. Це робить реальні показники доступними для торгівлі — від спалювання ETH до статистики Twitch, скінів CS2, температури і навіть трендів контенту для дорослих — і все це ончейн без контрагентів. Overlay використовує динамічну модель карбування/спалення, побудовану навколо токена $OVL, щоб забезпечити торгівлю без контрагентів, усуваючи традиційні обмеження двосторонньої ліквідності, які були необхідні для подібних класів продуктів в минулому. За допомогою цієї моделі вирішується проблема ліквідності, з якою стикаються довгострокові активи та екзотичні ринки.
Токеноміка Overlay Protocol (OVL): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Overlay Protocol (OVL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів OVL, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OVL, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку OVL, досліджуйте ціну токена OVL в реальному часі!
Як купити OVL
Зацікавлені в додаванні Overlay Protocol (OVL) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі OVL, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною.
Історія ціни Overlay Protocol (OVL)
Аналіз історії ціни OVL допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.
Прогноз ціни OVL
Хочете знати, куди рухається OVL? Наша сторінка прогнозу ціни OVL поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.
Чому варто обрати MEXC?
MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.
Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.
Будь ласка, прочитайте та ознайомтеся з Угодою користувача та Політикою конфіденційності
Купити Overlay Protocol (OVL)
Сума
1 OVL = 0,04615 USD
Торгувати Overlay Protocol (OVL)
В тренді
Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку
ТОП за обсягом
Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі
Нещодавно додані
Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг
Лідери
Криптовалютні лідери за 24 год, на яких варто звернути увагу кожному трейдеру
DEGENFI
DEGENFI
+280,69%
BNBird
BIRD
+257,50%
OMNILABS
OMNILABS
+90,00%
AEGIS
AEGIS
+60,65%
PowerLink
PLK
+29,96%