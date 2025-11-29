Токеноміка Overlay Protocol (OVL)

Дізнайтеся ключову інформацію про Overlay Protocol (OVL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-11-29 06:13:17 (UTC+8)
USD

Токеноміка та аналіз ціни Overlay Protocol (OVL)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Overlay Protocol (OVL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 503,65K
$ 503,65K$ 503,65K
Загальна пропозиція:
$ 88,87M
$ 88,87M$ 88,87M
Циркуляційна пропозиція:
$ 10,91M
$ 10,91M$ 10,91M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 4,62M
$ 4,62M$ 4,62M
Історичний максимум:
$ 0,44
$ 0,44$ 0,44
Історичний мінімум:
$ 0,10678946055291266
$ 0,10678946055291266$ 0,10678946055291266
Поточна ціна:
$ 0,04615
$ 0,04615$ 0,04615

Інформація Overlay Protocol (OVL)

Overlay створює перший децентралізований протокол деривативів на основі даних. Це робить реальні показники доступними для торгівлі — від спалювання ETH до статистики Twitch, скінів CS2, температури і навіть трендів контенту для дорослих — і все це ончейн без контрагентів. Overlay використовує динамічну модель карбування/спалення, побудовану навколо токена $OVL, щоб забезпечити торгівлю без контрагентів, усуваючи традиційні обмеження двосторонньої ліквідності, які були необхідні для подібних класів продуктів в минулому. За допомогою цієї моделі вирішується проблема ліквідності, з якою стикаються довгострокові активи та екзотичні ринки.

Офіційний вебсайт:
https://overlay.market/#/
Whitepaper:
https://redrct.overlay.market/whitepaper
Оглядач блокчейну:
https://bscscan.com/token/0x1F34c87ded863Fe3A3Cd76FAc8adA9608137C8c3

Токеноміка Overlay Protocol (OVL): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Overlay Protocol (OVL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів OVL, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OVL, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку OVL, досліджуйте ціну токена OVL в реальному часі!

Як купити OVL

Зацікавлені в додаванні Overlay Protocol (OVL) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі OVL, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною.

Історія ціни Overlay Protocol (OVL)

Аналіз історії ціни OVL допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни OVL

Хочете знати, куди рухається OVL? Наша сторінка прогнозу ціни OVL поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT: ваш найпростіший шлях до криптовалюти!

