Overlay створює перший децентралізований протокол деривативів на основі даних. Це робить реальні показники доступними для торгівлі — від спалювання ETH до статистики Twitch, скінів CS2, температури і навіть трендів контенту для дорослих — і все це ончейн без контрагентів. Overlay використовує динамічну модель карбування/спалення, побудовану навколо токена $OVL, щоб забезпечити торгівлю без контрагентів, усуваючи традиційні обмеження двосторонньої ліквідності, які були необхідні для подібних класів продуктів в минулому. За допомогою цієї моделі вирішується проблема ліквідності, з якою стикаються довгострокові активи та екзотичні ринки.